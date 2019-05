Appalti: Gelmini, ‘garantisti ma inflessibili con chi sbaglia’

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - ?Noi di Forza Italia non sventoliamo la bandiera del garantismo a fasi alterne. Siamo garantisti ma allo stesso tempo inflessibili con chi sbaglia. Le responsabilità si accertano nelle aule dei tribunali e non nelle gogne mediatiche a cui sono avvezzi in particolare modo i Cinquestelle?. Lo ha affermato Maristella Gelmini, coordinatrice di Fi in Lombardia, aprendo i lavori del Direttivo regionale del partito. ?E siamo sempre stati garantisti ma inflessibili con tutti, con gli oppositori, con gli alleati, con noi stessi -ha aggiunto- perché garantismo e legalità fanno parte del nostro patrimonio e per questo non accettiamo lezioni da nessuno e non lasceremo che i Cinquestelle provino a ricavare un utile mediatico attraverso uno sciacallaggio politico che è ben lontano da ogni forma di etica o legalità?.