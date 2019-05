Appalti: Morani, ‘Umbria sì e Calabria no, pare giustizialismo di corrente’

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - "Zingaretti sul caso Oliverio dice 'No al giustizialismo di partito'. Mi trovo d'accordo con il segretario, solo che non capisco perché vale per la Calabria e non per l'Umbria. Pare quasi giustizialismo di corrente". Lo scrive su twitter Alessia Morani del Pd.