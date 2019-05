Appalti: Pd, ‘rispetto lavoro pm, politica calabrese valuti interessi regione’**

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - "Seguiamo con attenzione e rispetto il lavoro degli inquirenti calabresi e auspichiamo che si faccia piena luce su eventuali episodi di malaffare". E' il commento di Marina Sereni, responsabile Enti Locali nel Coordinamento del Pd, all'inchiesta in Calabria che ha coinvolto anche esponenti dem. "Il Paese, tanto più in una fase di difficoltà economiche e di ristrettezze della finanza pubblica, non può tollerare episodi di cattiva gestione. Il Pd è e sarà sempre in prima linea contro ogni forma di opacità e mancato rispetto delle regole. Confidiamo che la politica calabrese sappia valutare con serietà ed equilibrio la forma migliore per garantire gli interessi della Calabria e la piena funzionalità delle amministrazioni", conclude.