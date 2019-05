Appalti: Zingaretti, ‘stessa posizione su Umbria e Calabria’**

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "Questa differenza di posizioni non è assolutamente vera" sulle inchieste che hanno coinvolto esponenti Pd in Umbria e in Calabria. Lo dice Nicola Zingaretti parlando con i cronisti al Senato. "C'è una sfera giudiziaria che rispettiamo e c'è una responsabilità della politica sui territori" a partire dalla "selezione delle classi dirigenti". Quanto alle critiche dei 5 Stelle, aggiunge: "Semmai i 5 Stelle hanno posizioni diverse: garantisti quando gli indagati sono l'Appendino e la Raggi che mantengono gli incarichi come nulla fosse, giustizialisti quando gli indagati sono di altri partiti".