ArcelorMittal: azienda, in Italia non cambia strategia a lungo termine

Roma, 6 mag. (AdnKronos) - "L'annuncio fatto oggi da ArcelorMittal non cambia nulla nella strategia a lungo termine di ArcelorMittal Italia: si tratta di un adattamento temporaneo agli attuali andamenti del mercato". Così ArcelorMIttal Italia dopo l'annuncio della 'casa madre' di voler tagliare la produzione in Europa. "Ambiente e Salute e Sicurezza restano le nostre priorità assolute e-assicura l'azienda in Italia- non ci sarà alcun impatto sugli investimenti previsti per il piano ambientale e industriale. Continueremo a lavorare con determinazione e serietà per portare a termine tutti gli impegni presi". Inoltre, conclude ArcelorMittal Italia, "coglieremo questa opportunità per concentrarci sul miglioramento della qualità e del servizio al cliente, così da essere ancora più competitivi quando le condizioni del mercato cambieranno".