Archimed: lancia opa su gruppo Bomi, offerta da 70 mln

Roma, 2 mar. (AdnKronos) - ArchiMed, fondo paneuropeo di private equity specializzato nel settore Sanitario, ha promosso un'offerta pubblica di acquisto su Bomi Italia (capogruppo del Gruppo Bomi), leader internazionale nell'ambito dei servizi per la tecnologia medica e nel comparto farmaceutico. L'offerta del fondo, pari a circa 70 milioni di euro, è condizionata ad una serie di condizioni, tra cui il raggiungimento di adesioni pari al 90% del capitale sociale (soglia funzionale al successivo delisting della società), ma vanta già un impegno di adesione dei principali azionisti. In caso di successo, questa sarà la prima operazione per il nuovo fondo buy-and-build per il mid market di ArchiMed, MED Platform I (target 800 milioni di euro). In caso di esito positivo dell'offerta è previsto che il management del Gruppo Bomi e l'amministratore delegato, Marco Ruini, rimangano in carica. Quest'ultimo reinvestirà oltre il 40% dei proventi dell'adesione, pari al 5% del capitale post operazione. Al completamento dell'offerta, il partner di ArchiMed, André-Michel Ballester, con oltre 30 anni di esperienza nel settore Sanitario presso i più importanti player europei e statunitensi nell'ambito della tecnologia medica, è previsto assuma l'incarico di nuovo Presidente del Gruppo Bomi. "In aggiunta alla propria competenza nel settore e alle relazioni industriali, ArchiMed intende sviluppare significativi investimenti, al fine di consentire a Bomi Group di espandersi più rapidamente, sia per linee interne che per linee esterne. L'ingresso di un socio così forte e specializzato nel nostro settore all'interno del capitale di Bomi rappresenta un indubbio valore aggiunto per la realizzazione dei nostri ambiziosi obiettivi di crescita", afferma Marco Ruini, Amministratore Delegato del Gruppo Bomi.