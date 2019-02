Arte: a Modena dal 9 febbraio Modenantiquaria

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - Dal 9 al 17 febbraio a Modena 'Modenantiquaria', luogo dove ammirare e acquistare opere d'arte di grande livello ma anche sede ed occasione per confrontarsi con veri esperti intorno al complesso mondo dell'Arte. Tre le più rilevanti occasioni di confronto a ModenaFiere tra il pubblico e gli esperti. La prima, di sabato 9 febbraio, vedrà i protagonisti del sistema dell'arte italiana a confronto per discutere sulle tendenze, novità museali e legislative, problemi e opportunità di un mondo in continuo cambiamento. Con inizio alle 18, nello ?Spazio Incontri', intorno al tema 'll magico mondo dell'arte' si confronteranno Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estense, Enrico Frascione, Presidente della Associazione Antiquari d'Italia, Fabrizio Moretti, Segretario Generale Biennale di Antiquariato di Firenze (che quest'anno festeggerà i suoi primi 60 anni di storia) e Giulio Volpe avvocato esperto nella circolazione delle opere d'arte. Il secondo appuntamento è in calendario per domenica 10 febbraio, con inizio sempre alle 18, avrà come tema 'Ottocento, che passione! Mostre, libri, collezionismo'. Terzo dei talk, dall'emblematico titolo 'Dalla galleria alle Gallerie', è esplicitato dal sottotitolo che recita 'Le recenti acquisizioni di opere d'arte dal mercato antiquariale alle istituzioni pubbliche' (appuntamento alle 18 sabato 16 febbraio).