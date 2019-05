Articolo1: Roberto de Marco ad, Gianni Scaperrotta in Cda

Roma, 20 mag. (Labitalia) - Roberto de Marco è il nuovo amministratore delegato di Articolo1 e Idea Lavoro, mentre Gianni Scaperrotta, che mantiene il ruolo di direttore generale, entra a far parte del Consiglio di amministrazione che vede l'ingresso anche di Carlo Passino, Cfo di Articolo1 e Idea Lavoro. Ne dà notizia una nota delle agenzie per il lavoro che precisa: "Nei giorni scorsi sono state deliberate le nuove nomine di Articolo1 e Idea Lavoro che consentiranno alle aziende di mantenere le quote di mercato raggiunte e procedere nel trend di crescita costante registrato negli ultimi anni". Roberto de Marco, romano, classe 1968, laureato in Economia e Commercio presso l'Università 'La Sapienza' di Roma, dottore commercialista, revisore legale, ha maturato una profonda esperienza nella gestione e amministrazione di aziende dal 2013, in qualità di amministratore delegato e consigliere di amministrazione.