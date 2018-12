Assicurazioni: Ivass, mercato italiano adeguatamente capitalizzato

Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Il mercato assicurativo europeo è complessivamente adeguatamente capitalizzato per assorbire shock severi e questo risultato si conferma anche per il mercato italiano. E' quanto emerge dai risultati, pubblicati oggi, dello Stress Test condotto dall'Autorità europea per le assicurazioni e la previdenza (Eiopa) in stretta collaborazione con le autorità nazionali di vigilanza, l'Ivass per l'Italia. L'esercizio ha preso a riferimento la situazione al 31 dicembre 2017. Ha coinvolto 42 gruppi assicurativi stabiliti in 12 paesi, che rappresentano all'incirca il 75% degli attivi del mercato europeo. Per l'Italia hanno partecipato Assicurazioni Generali, Intesa Sanpaolo Vita, Poste Vita e Unipol Gruppo. Lo Stress Test, sottolinea l'Ivass, non è un esercizio di tipo ?pass or fail?; ha l'obiettivo di valutare i profili di vulnerabilità e resilienza del settore assicurativo al realizzarsi di scenari avversi, al fine di alimentare le riflessioni sulle misure preventive e le azioni correttive che possono essere intraprese ex-ante per mitigare le eventuali vulnerabilità.