Atlantia: Adr, in 1°trim. 10,2 mln passeggeri (+3,5%)

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Nel primo trimestre 2019 il sistema aeroportuale romano ha registrato 10,2 milioni di passeggeri, in aumento del 3,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto Atlantia in un comunicato in occasione della presentazione dei dati del primo trimestre. Il segmento Ue, pari al 51% del traffico totale, risulta in crescita del 3,4%, mentre il segmento Extra Ue mostra una variazione positiva del 6,6% attribuibile agli sviluppi dei voli di lungo raggio già avviati nel corso del 2018. Il segmento domestico mostra invece una crescita lieve (+0,6%). I ricavi operativi dei primi tre mesi del 2019 sono pari a 198 mln di euro, in aumento di 7 mln di euro (+4%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. I ricavi per servizi aeronautici, pari a 138 mln di euro, aumentano complessivamente di 6 mln di euro (+5%) per effetto del positivo andamento dei volumi di traffico. Gli altri ricavi operativi sono pari a 60 milioni di euro, in aumento di 1 milione di euro (+2%) rispetto ai primo trimestre dell'anno precedente, principalmente per il positivo andamento dei ricavi commerciali favorito sia dall'aumento dei passeggeri sia dal migliore mix di traffico in termini di propensione alla spesa. L'ebitda, pari a 113 mln di euro, si incrementa di 4 mln di euro (+4%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel primo trimestre 2019 gli investimenti operativi ammontano a 45 mln di euro. Proseguono a Fiumicino i lavori relativi alla nuova area d'imbarco A e all'avancorpo del Terminal 1 nell'ambito degli interventi previsti per il potenziamento dell'area Est. Sono stati avviati, inoltre, gli interventi di estensione del Terminal 1 sul fronte ovest verso le aree precedentemente occupate dal Terminal 2, nonché gli interventi di riqualificazione dell'area di imbarco C e del nodo verso l'area d'imbarco D, mentre proseguono i lavori di ampliamento dei piazzali di sosta ovest e dei nuovi piazzali adiacenti il molo A in costruzione.