Atm: De Corato, ‘anche personale viaggiante avrà bodycam’

Milano, 29 gen. (AdnKronos) - "Finalmente anche il personale Atm, da maggio, avrà le bodycam. Meglio tardi che mai". Commenta così l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, la sperimentazione delle bodycam per il personale della sicurezza di Atm di Milano. "Questa decisione arriva, però -aggiunge- solo dopo che i sindacati dei lavoratori Atm si sono accorti e hanno segnalato una situazione non più sopportabile sul tema della sicurezza e delle aggressioni al personale che sono ormai all'ordine del giorno". Si tratta "certamente di una scelta positiva, seppur sperimentale, ma che arriva con ritardo. Sono infatti tre anni che segnalo queste difficoltà del personale dell'Azienda di trasporti. Inoltre, questa scelta arriva anche dopo che lo scorso anno Trenord aveva deciso di dotare di bodycam i propri capitreno spesso soggetti a violenze". Come assessorato alla Sicurezza e Polizia locale, evidenzia De Corato "lo scorso anno abbiamo destinato, tramite bando, 400.000 euro a favore di comuni singoli o in forma associata per l'acquisto di telecamere mobili. A breve, presumibilmente tra i mesi di marzo e aprile destineremo come Regione Lombardia 4 milioni di euro per la sicurezza e nei nuovi bandi saranno previste anche le bodycam". Il Comune di Milano, si chiede De Corato "cosa aspetta a dotare definitivamente i propri agenti di Polizia locale di questi dispositivi? In altri comuni lombardi, come Saronno e Brugherio, sono già attivi da tempo e si sono dimostrati molto utili. Inoltre, nel 2017 il Comune di Milano ha presentato un progetto che prevedeva l'acquisto di 50 telecamere portatili bodycam. Questo progetto è stato cofinanziato dalla Regione per un importo pari a 50.000 euro liquidato a dicembre 2017. Che fine hanno fatto queste telecamere?".