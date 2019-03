Autismo: Pennino, ‘anche quest’anno incontri nelle scuole e serata al Politeama’

Palermo, 2 mar. (AdnKronos) - Anche quest'anno l'associazione 'ParlAutismo' di Palermo, organizza il 2 aprile, in occasione della Giornata dedicata all'autismo, la manifestazione al Teatro Politeama di Palermo. A darne notizia è la Presidente dell'associazione Rosi Pennino, mamma di Sara. "Da anni ormai è consolidato il patto di solidarietà e rivendicazione tra le famiglie di soggetti con autismo e le istituzioni a tutti i livelli. Un cammino difficile lungo la strada che deve portare a processi di integrazione e servizi reali - dice Pennino -L'autismo è un disturbo che si manifesta entro il terzo anno di età e che perdura tutta la vita. Le persone affette da disturbo dello spettro autistico presentano difficoltà a vario livello nelle aree comunicativa, relazionale, comportamentale, cognitiva". "È una patologia che, statistiche alla mano, colpisce 1 bambino ogni 45, con una netta prevalenza dei maschi rispetto alle femmine, pari a circa una ogni quattro. In Sicilia ci sono circa 5000 autistici, 2000 dei quali solo a Palermo e provincia. I dati in costante aumento fanno prevedere che i disturbi dello spettro autistico diventeranno nel prossimo decennio un'emergenza sociale - dice ancora Pennino - Anche quest'anno arriveremo al 2 Aprile con tante giornate di sensibilizzazione nelle scuole, con l'intera giornata del 6 aprile dedicata ai bambini, ai ragazzi, alle persone ed alle famiglie con autismo, alle ore 21 al Teatro Politeama di Palermo inizierà la serata in cui tanti dei nostri meravigliosi e speciali ragazzi. Saliranno sul palco, sfidano l'autismo con il coraggio, l'amore e la straordinaria bellezza di sempre. Noi genitori rappresenteremo in più occasioni spaccati con presenze istituzionali, raccontando di battaglie vinte, obiettivi raggiunti ed altri, tanti ancora da raggiungere". "La nostra associazione "parlAutismo Onlus", formata unicamente da genitori da anni, si batte e costituisce cassa di risonanza per i diritti dei propri figli, siamo solo genitori, ma abbiamo voluto attrezzarci per costruire e difendere servizi e diritti in una società più giusta per i nostri figli, fino a quando ci saremo e per quando non ci saremo più, siamo e saremo noi la voce che rompe il muro del silenzio attorno all' Autismo -conclude - Una giornata proclamata dall' ONU, voluta da tutte le famiglie del mondo che si svolgerà il 2 Aprile alle ore 21 al Teatro Politeama".