Auto finisce nel Mincio, un disperso

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Una persona risulta dispersa dopo che un'auto è finita nel fiume Mincio a causa del maltempo. A bordo c'erano cinque persone, quattro sono state tratte in salvo mentre un'altra al momento risulta dispersa. In corso le ricerche dei Vigili del Fuoco con squadre terrestri e sommozzatori in tutta la zona del comune di Marmirolo (Mantova). Il maltempo sta flagellando tutto il mantovano, con caduta di alberi per le forti raffiche di vento e allagamenti. Colpito in particolar modo l'alto mantovano dove, dalla mattina, sono stati una settantina gli interventi dei Vigili del Fuoco.