Auto: Francia, a dicembre vendite -14,5%, in 2018 +3%

Parigi, 2 gen. (AdnKronos) - Le vendite di auto nuove in Francia sono in calo a dicembre del 14,5% ma nel 2018 segnano comunque una progressione del 3%. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dal Ccfa, il Comitato dei costruttori di auto francese. A dicembre sono state immatricolate 165.390 auto nuove, in calo del 14,5% rispetto allo stesso periodo del 2017 mentre nel 2018 sono state complessivamente immatricolate 2.173.481 auto nuove, in crescita del 3% (+2,6% a parità di giorni) rispetto al 2017. Nel 2018 ottima performance del gruppo Fca che in Francia ha immatricolato 100.626 auto nuove, in crescita del 12,7% rispetto al 2017. A dicembre Fca registrato un calo del 21,8% con 6.105 auto nuove immatricolate.