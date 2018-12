Automobilismo: a Verona ‘Aspettando la corsa più bella del mondo’

Verona, 16 dic. (AdnKronos) - Con l'approssimarsi della fine dell'anno, l'Automobile Club Verona, Aci Verona Sport e la scuderia A.C. Verona Historic, affiliata ACI Storico, sono già al lavoro per definire i contorni e i dettagli della quinta edizione di Aspettando La Corsa più bella del Mondo, la manifestazione di regolarità classica che dal 2015 raccoglie a Verona alcune delle più belle e importanti vetture d'epoca del mondo. Grazie alla collaborazione non solo di A.C. Verona Historic, fra le cui fila militano alcuni soci di grande esperienza in materia, l'Automobile Club Verona conta anche per il 2019 sul supporto di Giordano Mozzi, portabandiera dell'Italia regolaristica nel mondo che sta coadiuvando il team organizzatore per disegnare la nuova edizione. I dettagli sono ovviamente ancora frammentari, ma i capisaldi dell'evento sono già stati confermati. Come è possibile già leggere sul rinnovato sito web www.aspettandola1000m.it la gara si svolgerà in unica tappa domenica 12 maggio. La manifestazione partirà dal centro storico di Verona, per poi dipanare il proprio percorso a cavallo tra le alture della Valpolicella tra vigneti e antiche ville, e le dolci colline di Sommacampagna e Custoza, dove nascono vini altrettanto pregiati che hanno esportato l'eccellenza vitivinicola veronese nel mondo.