Autonomia: Di Maio, al Veneto sarà data, stiamo lavorando

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - L'Autonomia al Veneto "sarà data. Stiamo lavorando al massimo della forza per ottenere il risultato il prima possibile". Ad affermarlo è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a margine della sua visita ad Alleghe. "Stiamo facendo. Come ci siamo impegnati con i veneti è andato in Consiglio dei ministri prima di natale come avevamo detto. Nei prossimi giorni - sottolinea Di Maio - ci sarà un incontro sui punti risolutivi su una serie di punti". Per febbraio, aggiunge il ministro, "deve essere pronto il documento che poi il presidente del Consiglio deve discutere con i presidenti delle Regioni. Non c'è nessun volontà di disattendere il referendum. Sarà fatto in un'ottica di un'Italia solidale. Non credo che il Veneto voglia togliere ad altre regioni: vogliono solo l'autonomia che hanno chiesto e gli sarà dato".