Autonomia: Di Maio, ‘così com’è spacca Italia in due’

Roma, 16 mag. (AdnKronos) - "Non c'è nel contratto un'autonomia che spacca l'Italia, c'è un'autonomia nel contratto di governo, ma di certo non spacca l'Italia in due. Questa autonomia, così com'è, spacca l'Italia in due, lo dico ai cittadini del Sud ma anche agli altri, perché non credo lo vogliano nemmeno i lombardi o i veneti". Lo dice Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook.