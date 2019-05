Autonomia: Di Maio, ‘scritta così, non possiamo essere d’accordo’**

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - ''Possiamo non essere d'accordo sull'autonomia scritta cosi'. Abbiate pazienza: posso essere d'accordo che Lombardia e Veneto debbano avere l'autonomia perchè hanno votato con referendum, ma non per creare sanità serie A e sanità di Serie B o scuole di serie A e scuole di serie B''. Lo ha detto Luigi Di Maio a Campobasso.