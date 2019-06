Autonomia: Fraccaro contro Stefani, ‘violato principio collegialità’**

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - ?Il ministro Stefani ha firmato il provvedimento di nomina delle Commissioni paritetiche per l'autonomia del Trentino - Alto Adige/Südtirol, che svolgono un ruolo fondamentale di raccordo tra lo Stato, la Regione e le Province autonome. Il provvedimento è stato assunto dal ministro senza ricorrere a quel metodo collegiale che è un punto di forza del governo del cambiamento". Lo dichiara in una nota il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro. Che rincara la dose: "Le nomine dei componenti, di chiara estrazione partitica, non rispecchiano in alcun modo la necessità di assegnare alle commissioni personalità di qualità e alto profilo - accusa -. La violazione del principio di collegialità, pertanto, non potrà che produrre ripercussioni negative sull'attività delle commissioni e sulla considerazione del loro lavoro da parte della compagine di governo?.