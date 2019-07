Autonomia: Garavaglia, penso si chiuda stasera**

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "La riunione è in corso, è finita la parte finanziaria adesso si parla di competenze e deleghe". Clima teso? Intoppi? "No, anzi, va molto bene". Il viceministro Massimo Garavaglia, lasciando Palazzo Chigi, risponde alle domande sul vertice in corso sulle autonomie. A chi gli domanda se si chiuda stasera, "penso di sì - replica - non sta a me, vanno avanti loro sulla parte delle competenze".