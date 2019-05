Autonomia: Gelmini, ‘essenziale per maggiore efficienza’

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - ?L'autonomia regionale è un passaggio essenziale per combattere davvero gli sprechi, ridurre la spesa improduttiva, aumentare l'efficienza della macchina pubblica e renderla più vicina ai cittadini. E lo è a maggior ragione per le potenzialità del Piemonte, una Regione in cui il centrosinistra ci lascerà un bilancio ingessato e pieno di debiti". Lo ha affermato la capogruppo di Fi alla Camera, Mariastella Gelmini, intervenendo a Torino a una manifestazione a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che "bene ha fatto a inserire nel suo programma, come punto centrale e qualificante, la richiesta di maggiori condizioni di autonomia, rispetto alle istanze ?light' di Chiamparino". "Una sinistra che in questa regione si presenta nella sua formazione più estesa ed eterogenea -da Leu a Più Europa- per evitare una sicura sconfitta, non è infatti credibile su questo tema, né su quello della riduzione della pressione fiscale?.