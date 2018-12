Autonomia: Gruppo Zaia, M5S rispetti volontà democratica, i veneti hanno votato Sì

Venezia, 18 dic. (AdnKronos) - ?Ci sono milioni di cittadini di alcune regioni, Veneto in testa, che chiedono a gran voce un Paese più responsabile e dinamico. E ci sono alcuni, pochi, per lo più interessati, che lottano per mantenere la propria personale posizione. E' giunto il momento che il Movimento 5 Stelle decida con chi stare?. Con queste parole, la Capogruppo di Zaia Presidente in Consiglio regionale, Silvia Rizzotto, commenta le parole "del Governatore del Veneto Luca Zaia sull'autonomia?. ?Arriva un momento, in politica come nella vita, in cui ci si deve necessariamente posizionare ? precisa la consigliera di Zaia Presidente - I Veneti, ad esempio, lo scorso anno, tra centralismo ed autonomia, hanno scelto la seconda. E i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, che in alcuni casi, pure a parole, si sono dichiarati favorevoli, devono ora fare una scelta: o stanno con chi, con le unghie e con i denti, difende la propria rendita di posizione, o rispettano la parola dei cittadini che si sono democraticamente espressi con civili referendum?. ?Scelgano quindi i Pentastellati cosa trovano più opportuno e corretto ? chiosa Silvia Rizzotto - E scelgano in fretta, ne va del rispetto verso i cittadini veneti?.