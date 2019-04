Roma, 26 apr. (AdnKronos) - "Faccio un invito al nostro alleato Matteo Salvini. Non abbia paura del Parlamento. Lavoriamo a un accordo trasparente da discutere in maniera aperta, pubblica. E sia un testo emendabile. In modo che ciascuno possa dire la sua?. Lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, al sito Live Sicilia.