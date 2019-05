Autonomia: M5S, ‘Lega cerca alibi, faccia compiti e porti proposta seria’

Roma, 20 mag. (AdnKronos) - ?La Lega riunisca i cittadini del Veneto, e magari anche quelli del resto d'Italia, e mostri lo scarno documento sulle autonomie che hanno prodotto fino ad ora. Sarebbe opportuno che facessero bene i compiti in casa invece ricorrere a scuse e alibi". Così il Movimento 5 Stelle risponde alle dichiarazioni di esponenti della Lega sul tema dell'autonomia. "Se dalla Lega vogliono additare qualcuno, lo facciano verso loro stessi. L'autonomia è nel contratto di governo e il Movimento 5 stelle ha detto chiaramente che va realizzata. Ma va fatta ma bene, rispettando principi come quelli di solidarietà, della perequazione, dando risposte puntuali sui fabbisogni standard e rispettando l'altro principio contenuto nel contratto che prevede la realizzazione di politiche per annullare il divario tra Nord e Sud. Dalla Lega diano risposte concrete e serie su questi punti, è tutto quello che chiediamo?, concludono i 5 Stelle.