Autonomia: Marin (Fi), ‘da maggioranza compromesso al ribasso’

Roma, 16 feb. (AdnKronos) - ?Anche il 15 febbraio è passato e l'autonomia, come avevamo ampiamente previsto, non ha visto la luce in Consiglio dei ministri. I gialloverdi di governo non riescono proprio a mettersi d'accordo. Neanche all'interno degli stessi partiti. Ormai è evidente a tutti che a Roma M5S e Lega anche sull'autonomia stanno cercando l'ennesimo compromesso al ribasso". Lo afferma Marco Marin, deputato di Forza Italia. "Un compromesso tra di loro. Al chiuso delle stanze di governo. Peccato per loro -aggiunge l'esponente azzurro- che milioni di Veneti e Lombardi hanno già votato in modo chiaro ed inequivocabile per l'autonomia. Vera. Non annacquata. Un referendum voluto e sostenuto da Forza Italia. Ma al governo del cosiddetto cambiamento evidentemente non interessa la volontà popolare. Il cambiamento per i gialloverdi è decidere tra pochi. Meglio se sulla piattaforma Rousseau come avviene per Salvini sul caso Diciotti".