Autonomia: Moretti (Pd), ‘Zaia ascolti preoccupazioni imprenditori veneti’ (2)

(AdnKronos) - "Intanto c'è un Veneto che prova ad andare avanti, ma ogni giorno suona un campanello d'allarme, che è da irresponsabili non ascoltare. L'ultimo è quello degli imprenditori vicentini: un'indagine del Centro studi di Confindustria mostra come non credano nel futuro del nostro Paese. Il calo di fiducia sullo stato di salute dell'economia è sceso a febbraio di quasi 27 punti, una negatività che si sta consolidando, visto che già il mese precedente si registrava un -20.6", precisa Moretti. "A gennaio 2018 - sottolinea Moretti - l'indice era positivo, +0,8. Sullo stallo dell'economia inutile continuare a tirare in ballo il Partito Democratico. Adesso al governo c'è la Lega e i risultati si vedono. Un Paese che sta andando in recessione e dove non si riesce a sbloccare un'infrastruttura: troppo comodo, quando si è il primo partito, scaricare le responsabilità sugli altri, il PD per il passato o i Cinque Stelle per il presente?.