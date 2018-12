Autostrade: Art, adotta sistema tariffario pedaggio concessione ex Autovie Venete

Roma, 21 dic.(AdnKronos) - L'Autorità di regolazione dei trasporti adotta il sistema tariffario di pedaggio per l'affidamento della nuova concessione per la gestione ?in house? delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia A22 Brennero-Modena (già nota come ?Autovie Venete?). Lo comunica l'Art spiegando che la delibera, adottata ieri, arriva in esito ad un procedimento che ha visto un'ampia partecipazione dei portatori di interessi, con un'audizione finale tenuta il 22 novembre scorso. Il sistema tariffario di pedaggio, che applica il metodo del ?price cap?, tiene conto dell'affidamento ?in house? della concessione e della gestione commissariale per la realizzazione di interventi legati alla sicurezza. L'indicatore di produttività a cadenza quinquennale, da applicare ai costi gestionali del concessionario, è stato determinato utilizzando modelli econometrici di stima delle frontiere di efficienza di tutto il settore autostradale. Il sistema adottato crea un contesto regolatorio stabile e prevedibile per tutta la durata della concessione, a beneficio degli utenti finali e del completamento degli investimenti in corso. Il sistema tariffario di pedaggio e la relazione istruttoria degli uffici sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Autorità.