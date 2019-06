Autostrade: Mit, impegnati per stop rincari A24-A25, azione concertata con Mef

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "E' grazie all'impegno determinante del Mit se sono stati evitati i rincari sulle autostrade, sia nell'autunno scorso sia, soprattutto, a inizio 2019 su circa il 90% della rete. Con tutti i concessionari e, di conseguenza, anche con Strada dei Parchi il canale di dialogo è sempre aperto, come avvenuto peraltro in modo fruttuoso nelle ultime settimane sul dossier Gran Sasso. Lo scopo è evitare nuove stangate dal primo luglio e trovare una intesa che sia effettivamente sostenibile per la gestione della A24-A25". Ad affermarlo in una nota è il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La società, Strada dei Parchi, sottolinea il Mit, "ci sta chiedendo un'anticipazione di risorse pubbliche a valere sul Fondo infrastrutture, da mettere a punto con norma primaria e in seno a una sorta di stralcio del Piano finanziario, per proseguire gli interventi di messa in sicurezza, anche delle gallerie. In ogni caso, il concessionario è stato convocato giovedì prossimo al ministero e intanto prosegue la necessaria interlocuzione con il Mef per raggiungere il risultato di difendere gli interessi di chi viaggia su quella importante infrastruttura", conclude il Mit.