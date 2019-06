Autostrade: Toninelli, ‘estate senza aumenti, noi badiamo ai fatti’

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - "Mentre molti chiacchierano e fanno polemiche a vuoto, noi badiamo ai fatti e portiamo a casa risultati concreti a beneficio dei cittadini". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli in merito al congelamento dei pedaggi autostradali sulla A24-A25 in un post su Facebook. "Due mesi di congelamento - rileva - sono solo un primo obiettivo raggiunto, utile per una estate senza brutte sorprese. Intanto stiamo già lavorando al rinnovo del Piano finanziario della concessione per la A24-A25: un altro dossier fermo da anni, eredità dei "bravi" della politica, che tocca a noi risolvere. Sbroglieremo pure questa matassa rimettendo al centro la tutela di chi viaggia".