Autovie Venete: Castagna riconfermato presidente, cda ridotto da 7 a 5 membri (2)

(AdnKronos) - Seganti ha quindi proposto la conferma di Maurizio Castagna, come presidente; Tiziano Bembo come vice presidente, Benedetta Zambon, Ornella Stradaioli e Giancarlo Fancel come componenti del Consiglio di Amministrazione. Seganti ha ringraziato, per il prezioso lavoro svolto, sia Fabio Albano che sedeva nel CdA di Autovie dal 2009, sia Amedeo De Toma, entrato il consiglio tre anni fa. Cambiata in gran parte, invece, la composizione del Collegio Sindacale. Riconfermata, alla presidenza Tiziana Marcolin (di nomina del Ministero Economia e Finanza), mentre è una new entry il designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Donato Liguori. Gli altri tre sindaci effettivi sono Vera Ardito, Davide Scaglia e Paolo Marseu. Diego Spazzali ed Elena Cussigh i due sindaci supplenti. Castagna, dopo aver ringraziato gli azionisti per la fiducia accordata, "ha voluto mettere in luce come il clima di massima disponibilità e collaborazione che ha caratterizzato il lavoro del Consiglio e del Collegio Sindacale uscente, si sia dimostrato fondamentale per superare i momenti di criticità e raggiungere i complessi obiettivi assegnati dagli azionisti ad Autovie Venete".