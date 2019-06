Banche: Acri, Casse risparmio puntano su efficienza

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - Il Comitato delle Società bancarie, l'organo di Acri che riunisce le Casse di Risparmio Spa, ha avviato un percorso per approfondire al proprio interno, attraverso un'apposita commissione, la possibilità di attivare maggiori sinergie tra le Casse di Risparmio quali banche del territorio. "L'obiettivo - ha dichiarato Gerhard Brandstätter, presidente della Cassa di Risparmio di Bolzano Spa, che guida il Comitato ed è vicepresidente di Acri - è individuare un percorso che porti alla maggiore efficienza delle Casse di Risparmio sul territorio, investendo in tecnologia e attivando collaborazioni, per poter continuare ad offrire alla clientela, anche attraverso un contenimento dei costi, prodotti e servizi competitivi".