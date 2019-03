Roma, 16 mar. (AdnKronos) - "In tutti i cittadini c'è una grande consapevolezza del fatto che la Basilicata è stata governata male per troppi anni dalla sinistra, e che debba cambiare strada e recuperare il terreno perduto. Non lo possono fare i cinque Stelle che non sanno neppure da che parte si comincia, non la sinistra che ha sbagliato troppo, ma il centrodestra che ha messo sul tavolo un programma concretissimo". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Melfi.