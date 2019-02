Basilicata: centrosinistra cerca sintesi in extremis, Pittella vede Speranza

Roma, 20 feb. (AdnKronos) (di Mara Montanari) - Si riaprono i giochi nel centrosinistra per le regionali in Basilicata. Lavori in corso per riuscire a trovare in extremis una candidatura unitaria. Ieri sera il ritiro di Carmen Lasorella, candidata civica sostenuta da Mdp, ha aperto la strada a un ultimo tentativo di scongiurare la frattura nel centrosinistra. "Stiamo lavorando a un nome condiviso per unire tutte le forze e provare a vincere, all'ultima curva...", si riferisce dalle parti di Mdp. Il tentativo passa innanzitutto per Marcello Pittella. Il passo indietro del governatore uscente, determinato sin qui a ricandidarsi, potrebbe riaprire la partita e favore di un candidato che possa ricomporre la coalizione. Stamattina, a quanto apprende l'Adnkronos, c'è stato un lungo colloquio tra Pittella e Roberto Speranza, coordinatore di Mdp. E non sarebbe andato male."C'è la possibilità di individuare una candidatura unitaria", si fa sapere da ambienti dem. Chi? "Siamo ancora a rose di nomi, comunque esterne alla politica".