Battisti: Conte, da governo no passerelle ma giusto rilievo**

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Se leggo i giornali allora dico che è stata esagerata la copertura" sulla cattura di Cesare Battisti, "mi pare invece che, sia per il riscontro dei cittadini sia per la copertura mediatica che ne è stata fatta, fosse una notizia di grande rilievo. Se il governo fosse stato timido, sobrio o si fosse nascosto, sarebbe stato inappropriato". Così Giuseppe Conte, in un punto stampa in diretta dal Niger, risponde a chi gli domanda di presunte passerelle del suo governo sul caso Battisti. "Abbiamo dato giusto rilievo al trasferimento in carcere di un latitante che da 40 sfuggiva - dice ancora Conte - e che costituiva oggettivamente un'offesa alla memoria delle persone morte, al dolore dei famigliari e al sistema giustizia del paese. Valutate voi se di rilievo...".