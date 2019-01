Roma, 13 gen. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso "la sua soddisfazione per l'arresto in Bolivia del latitante Cesare Battisti". Il Capo dello Stato si augura che "Battisti venga prontamente consegnato alla giustizia italiana, affinchè sconti la pena per i gravi crimini di cui si è macchiato in Italia e che lo stesso avvenga per tutti i latitanti fuggiti all'estero".