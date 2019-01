Battisti: Valls, bene estradizione, Francia doveva capire esigenza Italia

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "La Francia avrebbe dovuto agire quando ne ha avuto l'occasione e comprendere l'esigenza dell'Italia alle prese con il terrorismo durante 'gli anni di piombo'". Così su twitter Manuel Valls, l'ex premier francese (2014-16) e attuale candidato sindaco al comune di Barcellona in Spagna dopo l'arresto di Cesare Battisti e la sua estradizione. "Non ho nessuna simpatia per i governi al potere in Brasile e in Italia. Ma - sottolinea l'ex premier francese - mi rallegro per l'estradizione di Cesare Battisti", l'ex militante dei Proletari armati per il comunismo che è stato arrestato in Bolivia e che è arrivato ieri in Italia. L'estradizione di Battisti "l'avevamo chiesta nel 2004 con Gilles Martinet, grande figura della sinistra francese ed ex ambasciatore in Italia". "Non ci può essere compiacenza con il terrorismo e gli autori di omicidi sordidi. Solo la giustizia italiana, quella di uno Stato di diritto, è in grado di decidere della sorte di Battisti. Sono sempre stato al fianco della sinistra italiana che richiamava la sua estradizione", aggiunge ancora Valls.