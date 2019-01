Bcc: Uilca, finalmente firmato rinnovo Ccnl (2)

(AdnKronos) - Inoltre in considerazione della straordinaria complessità che il Sistema del Credito Cooperativo sta attraversando, continua Del Vecchio, "abbiamo ritenuto necessario di avviare un confronto successivo, in cui completeremo la definizione delle regole collettive dei rapporti di lavoro seguendo dinamicamente il realizzarsi della riforma". La Uilca si dichiara soddisfatta per la ripresa di responsabili e proficue relazioni sindacali con Federcasse che hanno consentito di definire, se pur a distanza di qualche anno dalla scadenza, il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro e per la gestione della delicata fase di trasformazione dell'intero sistema del Credito Cooperativo.