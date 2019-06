Bce: Buffagni, ‘io sto con Draghi’

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - "Io non ho dubbi; sto con Mario Draghi su questo tema". Lo scrive il sottosegretario agli Affari regionali Stefano Buffagni, del M5S, postando su Facebook il tweet con cui il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sferrato oggi l'attacco al numero 1 della Bce dopo l'annuncio di un possibile taglio dei tassi di interesse. "La competizione internazionale e le guerre commerciali fatte da altri hanno rallentato le economie mondiali - osserva Buffagni - legittimamente ognuno deve difendere i propri interessi ed è il momento che l'Europa si muova nell'interesse del vecchio continente con logiche costruttive e di condivisione e non con nazionalismi pericolosi. Basta aiutare solo le banche!". Per Buffagni, "serve che l'Europa attuale cambi, supporti i cittadini europei e le imprese per garantire lavoro, crescita e sviluppo sostenibile in un quadro di condivisione di rischi a livello europeo per essere competitivi a livello internazionale. Condivisione di rischi sugli investimenti infrastrutturali, sul dumping fiscale, sulla disoccupazione, sugli investimenti 'green'. Un'Europa provinciale non serve a nessuno, tantomeno serve un'Europa delle banche come quella a cui abbiamo assistito in larga parte fino ad oggi!".