Bergamo: travolto a posto di blocco, muore carabiniere**

Milano, 17 giu. (AdnKronos) - Un carabiniere di 41 anni è morto la scorsa notte a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo, travolto da un'auto. Il militare stava effettuando un posto di blocco in via Albisetti, quando, poco prima delle 3, è stato investito da un'auto e trascinato per decine di metri. A travolgerlo un 34enne, che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe guidato l'utilitaria in stato di ebbrezza. Della dinamica si sta occupando la polizia stradale di Bergamo.