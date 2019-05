Blue Panorama assume 50 assistenti di volo

Roma, 7 mag. (Labitalia) - Opportunità di lavoro in Blue Panorama Airlines: dopo il successo ottenuto per i due Career Day svolti a febbraio, ha aperto le candidature per ulteriori 50 assistenti di volo certificati da inserire nel proprio organico di hostess e steward. Requisiti indispensabili dei candidati sono la certificazione di cabin crew, almeno un anno di esperienza e l'ottima conoscenza della lingua inglese, oltre a spiccate doti nelle relazioni con il pubblico. In occasione degli scorsi Career Day di febbraio, la compagnia aerea interamente italiana ha assunto 80 nuovi naviganti, che sono stati selezionati su oltre 200 candidature pervenute da tutta Italia. Adesso Blue Panorama avvia una seconda tornata di inserimenti per ampliare il proprio personale di base in Italia e all'estero. I Recruiting Day si terranno il 9 maggio a Roma e il 16 maggio a Milano. A Roma l'appuntamento è dalle 9:30 alle 18:00 all'Hotel Holiday Inn Rome, (Eur Parco dei Medici Via Castello della Magliana, 65), mentre a Milano , sempre con lo stesso orario, l'appuntamento è al Berna Tower Via Napo Torriani, 17. Questi i requisiti per candidarsi alla posizione: essere cittadino italiano o appartenente alla Comunità? Europea con conoscenza della lingua italiana (se cittadino extracomunitario, avere il permesso di soggiorno in corso di validità), passaporto valido, Cabin Crew Attestation (Cca), rapporto medico cc in corso di validità, almeno un anno di esperienza, ottima conoscenza dell'inglese (la conoscenza di altre lingue è? un plus). Inoltre sono richiesti: disponibilità? ai trasferimenti; bella presenza; assenza di tatuaggi e piercing visibili in uniforme; capacita? natatorie; essere automuniti; flessibilità?, adattabilità?, atteggiamento positivo, predisposizione ad aiutare gli altri, capacità? di lavorare in squadra e di interagire con persone nuove. Blue Panorama Airlines è una compagnia aerea di bandiera interamente italiana ed è il terzo vettore operante in Italia per numero di passeggeri. Nel 2018 ha offerto voli di linea e charter sul lungo, medio e corto raggio verso 54 destinazioni in 4 continenti (Africa, America, Asia ed Europa). Tra le prime compagnie aeree italiane, Blue Panorama Airlines è stata fondata a Roma nel 1998. Membro Iata dal 2002, ha base presso l'aeroporto di Fiumicino e sedi operative e commerciali a Milano Malpensa, Bergamo, Bologna e Tirana.