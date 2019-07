Blue Panorama: ritardi da Orio al Serio, volo per Minorca parte dopo 38 ore

Milano, 2 lug. (AdnKronos) - Disagi nelle scorse ore per i passeggeri dei voli Blue Panorama in partenza dall'aeroporto Orio al Serio di Bergamo e diretti a Minorca, Mikonos e Kos. Diverse decine di passeggeri hanno dovuto affrontare voli cancellati e riprogrammati e forti ritardi. La scorsa notte sono arrivati a destinazione i passeggeri del volo Bergamo-Minorca di Blue Panorama, partito dallo scalo bergamasco con 38 ore di ritardo per un guasto tecnico all'aeromobile. In forte ritardo anche il volo del vettore diretto a Reggio Calabria. L'azienda che gestisce lo scalo di Orio al Serio ha precisato che i ritardi sono stati dovuti al problemi tecnici della compagnia aerea e che ha garantito tutta l'assistenza necessaria network della compagnia aerea e abbiamo reagito assistendo i passeggeri nei modi previsti.