Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - Finito l'incontro all Mise tra il ministro Luigi Di Maio e una delegazione di sindaci del comprensorio di Termini Imerese (Palermo) e di sindacati per la vertenza Blutec. Come apprende l'Adnkronos è stata fissata una nuova convocazione 'intermedia', prima del 5 marzo, a Termini Imerese per il rinnovo della cassa integrazione per i lavoratori Blutec. Sarà presente anche il vicepremier Luigi Di Maio.