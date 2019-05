Blutec: Di Maio, ‘seguiamo vicenda con attenzione’

Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Stiamo seguendo la vertenza Blutec con molta attenzione". Così il vicepremier Luigi Di Maio a Palermo. "Come sapete abbiamo fatto una modifica normativa, abbiamo modificato la legge sugli ammortizzatori sociali proprio per Blutec e permettere a quegli operai di avere un reddito,intanto che si riesca a uscire da una situazione che riguarda una inchiesta della magistratura". "Quello che dico io - dice - è che questa terra è la seconda regione come percettore di reddito di cittadinanza e tra le prime in Italia per l'adesione a quota 100. Adesso dobbiamo fare altre due cose: aumentare lo stipendio a chi lavora con il salario minimo orario, il che significa che non esisteranno più i lavori da due tre euro all'ora ma esisteranno solo stipendi da 9 euro all'ora in su, e secondo aiuti alle famiglie. A loro destinerò un miliardo di euro del reddito di cittadinanza".