Bologna: a Imola Salvini a testa in giù su addobbi Natale, ‘non mi spaventano’

Milano, 24 dic. (AdnKronos) - Finte carte dei tarocchi con l'effige del vicepremier Matteo Salvini a testa in giù e la scritta 'L'Appeso' sono state messe sull'albero di Natale nel centro di Imola (Bologna) senza firme né rivendicazioni. I carabinieri di Imola, che indagano sull'accaduto, le hanno rimosse e sequestrate in mattinata: erano 55 in tutto, solo sugli addobbi di piazza Matteotti. "Non mi spaventano", dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Milano. "E' da sei mesi, cioè da quando faccio il ministro che ricevo minacce, lettere anonime, proiettili, manichini bruciati, insulti, non mi toccano". Il fatto, però, lo trova "di pessimo gusto perché il Natale è la festa dei bambini, se vogliono dimostrare la loro idiozia lo possono fare dopo la feste, ma non mi tocca".