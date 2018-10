Bomba d’acqua nel catanese, esercito al lavoro per il ripristino della viabilita’

Ancora una bomba d’acqua nel catanese, che ha interessato fondi agricoli della piana di Catania. Secondo l’Ansa, sono state decine i mezzi di trasporto in panne e sul posto i vigili del fuoco hanno inviato squadre e sommozzatori per soccorrere gli automobilisti. L’acqua caduta continua a defluire in un canalone e la polizia stradale ha aperto la statale 417 con una corsia alternata per permettere alle vetture di spostarsi. Non si registrano danni alle persone, solo molta paura tra alcuni gli automobilisti.

Intanto, prosegue da venerdì il lavoro dell’Esercito per ripristinare la viabilità in provincia di Catania. La brigata “Aosta”, grazie all’intervento di assetti specialistici del 4° reggimento genio e all’opera dei fanti del 62° reggimento, lavora incessantemente per consentire alla popolazione dei comuni di Scordia e Palagonia il ritorno alla normalità. Strade trasformate in fiumi di fango, torrenti diventati paludi e piazze trasformate in laghi, sono il triste scenario in cui opera L’Esercito che ha schierato sul campo 1 escavatore, 2 terne ruotate, 2 miniescavatori per raggiugere i vicoli più impervi dei paeseini della piana di catania e 1 pala gommata.

Le sinergie che l’Esercito è riuscito a mettere in campo hanno coinvolto le comunità locali. In queste ore, infatti, cittadinanza e soldati della brigata “Aosta”, stanno unendo le proprie forze per accelerare i tempi di ripristino di vie e strade.

Si è concluso nella tarda mattina di oggi un tavolo tecnico al comune di Ramacca dove, oltre al sindaco, ha preso parte personale dell’Esercito (brigata “Aosta”) e l’on. Giuseppe Compagnone, deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana (Ars), per fare un primo punto di situazione su quanto è avvenuto a causa dei bruschi fenomeni atmosferici che hanno coinvolto la piana di Catania nei giorni scorsi.

L’Esercito, protagonista dei soccorsi sin dalle prime luci dell’alba di venerdì scorso, è stato ringraziato per l’intervento a favore delle comunità locali, grazie alle donne e agli uomini della brigata “Aosta” a Scordia e Palagonia. Nel frattempo, militari del 62° reggimento fanteria di Catania stanno offrendo generi di conforto alimentare ad alcuni abitanti di Scordia bloccati nelle proprie case dal fiume di fango che si è riversato sulle strade.