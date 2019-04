Bonometti (Conf. Lombardia): “Innovazione appeal per futuri dipendenti”

Milano, 3 apr. (Labitalia) - "Dall'appartenenza a un determinato settore produttivo all'innovazione che si riesce a trasmettere sul mercato. Sono diversi i fattori di attrazione di un'impresa per i potenziali lavoratori". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, in vista del Randstad Employer Brand 2019, il riconoscimento con cui Randstad - primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane - premia le imprese nelle quali gli italiani preferirebbero lavorare, sulla base della più completa e rappresentativa ricerca mondiale di employer branding. "L'appartenenza a un settore piuttosto che a un altro - spiega - può fare la differenza: la passione può guidare la preferenza verso un'azienda. Anche l'ambiente di lavoro influisce sulle scelte dei potenziali dipendenti; non mi riferisco solo all'aspetto estetico, ma anche all'humus aziendale, al clima che esiste e che si potrebbe instaurare anche tra futuri dipendenti". "Alcuni lavoratori - sottolinea il presidente di Confindustria - preferiscono le aziende a conduzione familiare, mentre altri le multinazionali. Di sicuro, fondamentale è entrare in un'azienda che offre l'opportunità di mettersi in gioco, anche a livello di innovazione. Stare al passo con le nuove tecnologie, investendo anche capitali, costituisce un appeal importante per i futuri dipendenti che ambiscono a far parte di un'organizzazione aziendale che punta a stare nel mercato del futuro".