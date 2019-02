Boom di presenze al Connext

Milano, 8 feb. (AdnKronos) - ''L'appuntamento è per Connext 2020, in programma il 27 e il 28 febbraio del prossimo anno, perché quando crescono le imprese cresce l'Italia, e chi è contro l'industria è contro l'Italia''. Con queste parole il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha chiuso a Milano Connext, prima edizione dell'evento nazionale di partenariato industriale organizzato dalla confederazione degli industriali italiani. Prima dei saluti, Boccia ha dato i numeri dell'evento: 7000 partecipanti, 80 eventi, 200 presentazioni aziendali, 2500 incontri b2b e oltre 4000 contatti previsti per i prossimi mesi tramite marketplace. Nei prossimi giorni ascolteremo altre aziende e associazioni per migliorarci'', ha concluso il presidente di Confindustria.