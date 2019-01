Boschi difende Prestigiacomo

Roma, 27 gen. (AdnKronos) - ?Mi unisco all'appello della Prestigiacomo affinché il Governo faccia sbarcare quanto prima i migranti a bordo della Sea Watch, mettendoli in sicurezza". Lo afferma, in una nota, Maria Elena Boschi. "Si può essere d'accordo o meno con la sua iniziativa, ma perché - chiede - insultarla in quanto donna? Le frasi volgari che le sono state rivolte anche da siti della Lega sono ignobili. A - sottolinea - tutta la mia solidarietà. Quando sono salita a bordo della nave Diciotti qualche mese fa ho subito offese sessiste di ogni tipo e ho deciso di querelare tutti. Contro il sessismo in rete - conclude Boschi - tolleranza zero?.