Varese, 15 feb. (AdnKronos) - Umberto Bossi è "stabile e reattivo". Lo ha detto il direttore sanitario dell'Asst dei Sette Laghi, Lorenzo Maffioli, che comprende l'ospedale di Circolo di Varese dove da ieri sera è ricoverato il Senatur. "Il paziente è monitorato costantemente, è stabile ed è reattivo'' - ha spiegato il direttore sanitario - . Faremo sapere ulteriori informazioni appena avremo ulteriori notizie in merito e col consenso della famiglia''. Sono "in programma ulteriori accertamenti diagnostici di tipo neurologico per completare la diagnosi" su Bossi. Maffioli ha spiegato inoltre che sono "in programma ulteriori accertamenti diagnostici di tipo neurologico per completare la diagnosi" sul Senatur. Presente con il direttore sanitario per la lettura del comunicato anche Renzo Bossi, secondogenito di Umberto, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni o commenti, confermando la linea del massimo riserbo della famiglia sulle condizioni del senatore. In visita all'ospedale di Varese è arrivato anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. "Sono venuto a trovarlo", ha detto. "Ho mandato a Bossi un saluto affettuosissimo anche oggi" ha detto Silvio Berlusconi, ospite a 'L'Aria che tira'. "Prima di venire qui in auto ho sentito il figlio di Umberto che mi ha rassicurato sulle condizioni di salute del padre... Io e Bossi siamo legati da un rapporto di amicizia molto profondo. Ma soprattutto Umberto ha una cosa che gli altri politici non hanno, è una persona davvero leale''. Matteo Salvini, fa notare la conduttrice, è sembrato "un po' freddo" negli auguri di guarigione mandati a Bossi. ''Non lo so, di solito non entro nel merito di rapporti personali'', taglia corto Berlusconi senza sbilanciarsi. Il 77enne fondatore della Lega nella sua abitazione di Gemonio ed è caduto, battendo la testa. Portato in ospedale a Varese con l'elisoccorso, è stato sottoposto a una serie di esami, dai quali non è emersa la presenza di emorragie. A fianco di Bossi ci sono la moglie e i quattro figli, che hanno chiesto il più stretto riserbo sulle sue condizioni. Domani alle 12 il prossimo bollettino medico dall'ospedale di Circolo di Varese. "Veramente uno schifo che un vignettista e un direttore di giornale si permettano di giocare sulla vita delle persone. Questa non è satira, soprattutto nei confronti di un uomo che nonostante tutto ciò che ha avuto 15 anni fa, lotta per cambiare questo Paese". E' quanto ha detto all'AdnKronos Renzo Bossi, puntando il dito contro la vignetta pubblicata oggi sul 'Fatto quotidiano' con il padre che chiede alla 'Signora morte', raffigurata con uno scheletro, coperto dal mantello nero che brandisce la falce, di aspettare: "Non adesso, che con l'autonomia differenziata stiamo per liberare la Padania". "Io - ricorda Bossi jr- non ho mai scherzato sulla vita delle persone, neanche del mio peggior nemico".