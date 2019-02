Botte a bimba di 3 anni, rischia la vita

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Rischia la vita la bambina di 3 anni ricoverata al Bambino Gesù. La piccola è stata picchiata dal compagno della madre. Il fatto è successo a Genzano, in provincia di Roma, ieri sera. Ad accompagnare la piccola all'ospedale è stata la mamma, di 23 anni. Il compagno, di 25 anni, è stato arrestato per tentato omicidio.La bimba ha riportato un ematoma cerebrale. "E' stato un raptus", si sarebbe giustificato il 25enne. La madre della bimba era uscita per andare a portare alcune medicine al padre malato e aveva lasciato a casa con il compagno la piccola e la gemellina. La donna ha anche un altro figlio di 5 anni. Quando è rientrata a casa la donna ha trovato la figlia priva di sensi.Sul corpo la piccola aveva altre ecchimosi. Molto probabilmente i segni sono il frutto di percosse che risalgono a giorni precedenti a ieri ma sono ancora in corso le indagini. Secondo quanto ha raccontato dalla donna non era la prima volta che l'uomo si dimostrava violento. I due convivevano da un paio di mesi.